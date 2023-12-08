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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

Broadcom увеличила выручку в IV финквартале на 4%, чуть лучше прогноза

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Американская Broadcom Inc., один из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, увеличила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 5%, выручку - на 4%.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 29 октября, составила $3,52 млрд, или $8,25 в расчете на акцию, по сравнению с $3,36 млрд, или $7,83 на акцию, за сопоставимый период прошлого года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $11,06 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $10,96 на акцию.

Квартальная выручка Broadcom составила $9,3 млрд против $8,93 млрд годом ранее. Эксперты в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $9,28 млрд.

Выручка полупроводникового бизнеса Broadcom в минувшем квартале увеличилась на 3%, до $7,3 млрд. В сегменте инфраструктурного программного обеспечения показатель вырос на 7%, до $1,97 млрд.

По итогам всего прошедшего фингода чистая прибыль компании поднялась на 22%, до $14,08 млрд, выручка - на 8%, до 35,82 млрд.

Согласно прогнозу Broadcom, в текущем фингоду ее выручка увеличится до $50 млрд благодаря приобретению VMware, разработчика технологий в сфере виртуализации и облачной инфраструктуры.

Broadcom закрыла сделку по покупке VMware в конце ноября.

Совет директоров Broadcom одобрил выплату квартальных дивидендов в размере $5,25 на акцию.

Акции компании подешевели на 0,6% на дополнительных торгах в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 65%.

Broadcom VMware
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