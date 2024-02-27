Бонус главы Broadcom Хока Тана увеличился вдвое в 2023 году

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Бонусные выплаты главного исполнительного директора американской Broadcom Хока Тана в 2023 году увеличились более чем вдвое, сообщает MarketWatch со ссылкой на пресс-релиз компании.

Он получил компенсацию в размере $161,8 млн, из которых $160,5 млн были выплачены ему в виде акций. В 2022 году бонусы составили $60,6 млн.

Базовая зарплата Тана остается неизменной последние три года и составляет $1,2 млн, отмечает MarketWatch.

Капитализация Broadcom, одного из крупнейших мировых производителей полупроводниковой продукции, за последний год подскочила в 2,2 раза (до $607 млрд), при этом фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 39%.