Власти Китая одобрили слияние Broadcom и VMware

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Китайский антимонопольный регулятор одобрил слияние между американским производителем полупроводниковых компонентов Broadcom и разработчиком технологий в сфере виртуализации и облачной инфраструктуры VMware Inc., пишет Financial Times со ссылкой на заявление властей.

Одобрение сделки предполагает ряд ограничительных условий, сообщает газета без их уточнения.

Broadcom и VMware в совместном пресс-релизе отметили, что получили все необходимые разрешения надзорных органов и рассчитывают закрыть сделку в среду.

В октябре FT сообщала, что власти Китая могут затянуть одобрение этого слияния на $69 млрд, о котором стало известно в мае 2022 года.

Акции Broadcom дешевеют на 3,3% в ходе предварительных торгов во вторник, VMware - на 4,7%.