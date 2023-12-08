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ArcelorMittal намеревался получить $3,5 млрд за казахстанские активы

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - ArcelorMittal запросил $3,5 млрд за казахстанские активы, однако стоимость сделки была снижена до $286 млн, говорится в материалах министерства промышленности и строительства Казахстана.

"В ходе переговоров компания ArcelorMittal запросила $3,5 млрд, что не соответствовало расчетам международных консультантов. Это стало одной из основных причин затянувшегося процесса переговоров", - говорится в материалах Минпрома Казахстана, распространенных в пятницу.

"Государство снизило стоимость активов с $3,5 млрд до $286 млн", - отмечается в сообщении.

Как стало известно в пятницу, казахстанский государственный фонд прямых инвестиций АО "Qazaqstan Investment Corporation" (QIC) выкупил 100% акций АО АрселорМиттал Темиртау за $286 млн. Затем, по данным главы Минпрома, новым инвестором АО "АрселорМиттал Темиртау" станет глава совета директоров и акционер автопроизводителя Allur - 44-летний казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев, который вступит в права в ближайшие дни.

В конце октября на одной из угольных шахт "АрселорМиттал Темиртау" произошла крупнейшая за всю историю комбината по количеству жертв авария. В результате пожара и последующего взрыва в шахте погибли 46 горняков.

Позже премьер-министр Алихан Смаилов заявлял, что процесс по передаче "Арселор МитталТемиртау" в пользу Казахстана находится на стадии завершения и к национализации будет привлечен частный казахстанский инвестор. По словам премьера, новый инвестор должен будет вложить в производство минимум $3 млрд в течение трёх лет.

В частности, Минпром Казахстана видит потенциал для увеличения мощностей "АрселорМиттал Темиртау" по выпуску стали на 40-50% - до 4,5-4,8 млн тонн с нынешних 3,2 млн тонн в год.

По состоянию на 30 сентября, по данным ArcelorMittal, балансовая стоимость меткомбината составляла $1,8 млрд.

АО "АрселорМиттал Темиртау" владеет в Казахстане 15 угольными шахтами и железорудными рудниками. ЧП, сопровождавшиеся в том числе гибелью людей, на объектах меткомбината случались неоднократно.

ArcelorMittal АрселорМиттал Темиртау
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