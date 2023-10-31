Найдены останки, предположительно, 46-го погибшего на шахте в Казахстане

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - По предварительным данным, обнаружены останки 46-го горняка, пропавшего при аварии на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау", сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Сырым Шарипханов.

По его словам, сейчас установлены личности 40 погибших, не опознаны 6.

В ночь на 28 октября на шахте им. Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошел пожар с последующим взрывом. На момент аварии в шахте находилось 252 человека, большинство из них были выведены на поверхность. Как сообщалось, были обнаружены тела 45 шахтеров, велись поиски еще одного горняка.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 октября поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с нынешними акционерами "АрселорМиттал Темиртау". По факту гибели шахтеров возбуждено уголовное дело.

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международного сталелитейного концерна ArcelorMittal, владеет в Казахстане 15 угольными шахтами и железорудными рудниками.