ArcelorMittal подписал полный отказ от судебных исков и претензий к Казахстану

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - ArcelorMittal полностью отказался от судебных исков и претензий к Казахстану, сообщил министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

"В рамках соглашения "Арселор" не выдвигает никаких дальнейших претензий к Казахстану. То есть с точки зрения ArcelorMittal было подписано соглашение о полном отказе от претензий, судебных исков и иного рода разбирательств по отношению к Казахстану. То есть отказ от претензий у нас тоже есть", - сообщил Шарлапаев на брифинге в правительстве в пятницу.

По его словам, переговорный процесс длился 11 раундов, последние 7 из которых были проведены после создания нового министерства промышленности и строительства.

Как стало известно в пятницу, казахстанский государственный фонд прямых инвестиций АО "Qazaqstan Investment Corporation" (QIC) выкупил 100% акций АО "АрселорМиттал Темиртау" за $286 млн. Затем, по данным главы Минпрома, новым инвестором АО "АрселорМиттал Темиртау" станет глава совета директоров и акционер автопроизводителя Allur - 44-летний казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев, который вступит в права в ближайшие дни.

В конце октября на одной из угольных шахт "АрселорМиттал Темиртау" произошла крупнейшая за всю историю комбината по количеству жертв авария. В результате пожара и последующего взрыва в шахте погибли 46 горняков.

Позже премьер-министр Алихан Смаилов заявлял, что процесс по передаче "Арселор МитталТемиртау" в пользу Казахстана находится на стадии завершения и к национализации будет привлечен частный казахстанский инвестор. По словам премьера, новый инвестор должен будет вложить в производство минимум $3 млрд в течение трёх лет.

В частности, Минпром Казахстана видит потенциал для увеличения мощностей "АрселорМиттал Темиртау" по выпуску стали на 40-50% - до 4,5-4,8 млн тонн с нынешних 3,2 млн тонн в год.

По состоянию на 30 сентября, по данным ArcelorMittal, балансовая стоимость меткомбината составляла $1,8 млрд.

АО "АрселорМиттал Темиртау" владеет в Казахстане 15 угольными шахтами и железорудными рудниками. ЧП, сопровождавшиеся, в том числе гибелью людей, на объектах меткомбината случались неоднократно.