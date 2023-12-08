Рыболовлев и арт-дилер Бувье урегулировали давний спор

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Швейцарский арт-дилер Ив Бувье и российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев урегулировали спор, продолжавшийся с 2014 года, пишет Financial Times.

Рыболовлев, который приобрел при помощи Бувье 38 произведений на сумму $2 млрд за 10 лет (с 2003 по 2014 годы), обвинил арт-дилера в обмане. Российский бизнесмен утверждал в судебных, что Бувье завысил цены проданных ему произведений искусства в общей сложности на $1 млрд и присваивал разницу и завышенные комиссионные. Бувье это отрицал.

Рыболовлев подал иски к Бувье в Монако, Франции, Швейцарии и Сингапуре, однако почти все дела были либо прекращены, либо урегулированы, пишет газета Financial Times.

Последнее уголовное дело против Бувье по иску Рыболовлева оставалось открытым в Швейцарии.

"20 ноября стороны проинформировали прокуратуру, что они достигли соглашения, - говорится в сообщении офиса прокурора Женевы, которое цитирует FT. - Стороны попросили не предпринимать никаких дальнейших действий в рамках уголовного дела и указали, что не будут против его закрытия".

В рамках урегулирования претензий административное дело против Бувье в Сингапуре также будет прекращено.

"Сегодня закончился девятилетний кошмар, - приводит FT слова Бувье. - Суды по всему миру единогласно пришли к выводу, что я невиновен".

"Стороны заключили конфиденциальное соглашение, касающееся всех их споров в различных юрисдикциях. Они не имеют претензий друг к другу", - заявила швейцарский юрист Рыболовлева Сандрин Жиру.

Бувье ранее говорил, что требует от Рыболовлева возмещения ущерба на сумму до 2 млрд евро, поскольку предъявленные бизнесменом обвинения разрушили его международный арт-бизнес.

Как отмечает FT, соглашение с Бувье не отменяет претензий Рыболовлева к Sotheby's. Бизнесмен требует от аукционного дома компенсации в размере $380 млн, утверждая, что он содействовал Бувье в его обмане. Разбирательства по этому делу начнутся в Нью-Йорке в январе.