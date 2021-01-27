Рыболовлев проиграл тяжбу против арт-дилера Бувье теперь и в Швейцарии

Ранее расследовать обвинения Бувье в мошенничестве отказались власти Монако

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Прокуратура Женевы решила закрыть дело по жалобе миллиардера и владельца клуба "Монако" Дмитрия Рыболовлева на швейцарского арт-дилера Ива Бувье, пишет Le Temps. Предприниматель обвиняет дилера в мошенничестве при покупке картин в его интересах.

Первый прокурор Ив Бертосса направил обеим сторонам уведомление о планах закрыть расследование. У них есть время до 30 января, чтобы вмешаться в ситуацию. Ранее аналогичное расследование было закрыто в Монако, напоминает Le Temps. Адвокаты Бувье и Рыболовлева Давид Биттон и Марк Хенцелин отказались от комментариев.

Бывший акционер "Уралкалия" Дмитрий Рыболовлев, который в декабре 2011 года стал мажоритарием клуба "Монако" и его президентом, в тот же период скупил много картин и статуй с помощью Бувье.

В 2015 году бизнесмен подал в полицию Монако жалобу на Бувье, обвинив того в мошенничестве более чем на $1 млрд. По его словам, дилер помог ему на протяжении более чем десяти лет приобрести 38 произведений искусства в общей сложности за $2 млрд и он полагал, что Бувье работает за комиссионные в 2%. Однако затем Рыболовлев выяснил, что дилер часть картин и скульптур купил заранее, а ему просто перепродал по завышенной цене. Рыболовлев затем продал часть своей коллекции намного дешевле, чем заплатил за эти вещи ранее.

Бувье эти обвинения отвергает. Его защита говорит, что он никогда не подряжался работать брокером Рыболовлева за комиссионные, а россиянин был просто одним из постоянных покупателей, готовых платить за произведения искусства самую высокую цену.

В 2019 году судья в Монако отклонил жалобу Рыболовлева на арт-дилера, сославшись на предвзятость предварительного расследования. Бизнесмен подал апелляцию на это решение, но она была отклонена летом 2020 года, напоминает Bloomberg.

Рыболовлев пытался судиться с Бувье в нескольких юрисдикциях. В частности, в судах США и Великобритании он пытался привлечь к разбирательству аукционный дом Sotheby's, обвиняя его в содействии мошенничеству. По мнению Рыболовлева, аукционный дом помогал Бувье склонить его к покупке картин и скульптур по завышенным ценам, создавая в отчетах впечатление об их обоснованности.

В 2017 году во французских СМИ появились утечки о том, что Рыболовлев воспользовался связями в правоохранительных и судебных органах Монако, чтобы повлиять на следствие по его иску к Бувье. После этих публикаций ушел в отставку министр юстиции Монако Филипп Нармино.

В 2018 году бизнесмену в связи с этим было предъявлено обвинение в коррупции, его задерживали и он давал показания в полиции. Нармино, его ближайшие родственники, некоторые другие чиновники и адвокат Рыболовлева Татьяна Бершеда стали фигурантами этого дела.