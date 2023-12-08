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Цены бензинов на бирже снижаются почти месяц и достигли уровня февраля 2023 г.

Цены бензинов на бирже снижаются почти месяц и достигли уровня февраля 2023 г.
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Стоимость бензинов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по национальному индексу, учитывающему все НПЗ страны, падает почти четыре недели подряд. Последний раз на таком низком уровне котировки были в феврале 2023 года, свидетельствуют данные площадки.

За эти недели стоимость Аи-92 снизилась на 18,5% - до 42209 руб./т., Аи-95 - более чем на 12%, до 47282 руб./т.

Старший вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов пояснил "Интерфаксу", что в последнее время на динамику биржевых цен влияет сезонное снижение спроса. Данный фактор сохранился и в начале декабря. Кроме того, продолжилось снижение активности пассажирских и грузоперевозок.

"Также необходимо отметить, что объем предложения по бензинам находится на уровне, обеспечивающем платежеспособный спрос, что позволяет покупателям планировать биржевые покупки", - сказал Карпов.

По данным СПбМТСБ, с 1 по 7 декабря по 92-му бензину произошло увеличение объемов реализации с 25,2 тыс. т до 25,5 тыс. т (+1,2%), остаточный платежеспособный спрос снизился с 1,3 тыс. т до 0,5 тыс. т. По 95-му бензину продажи выросли с 15,1 тыс. т до 15,9 тыс. т (+5,3 %), остаточный платежеспособный спрос снизился с 1,3 тыс. т до 0,7 тыс. т.

В целом с небольшими периодами роста и боковиков цены на бензины на бирже падают с середины сентября, когда появились первые сообщения о запрете на экспорт нефтепродуктов. На исторических пиках сентября 2023 года биржевая стоимость бензинов была: Аи-92 - 70372 руб./т, Аи-95 - 76068 руб./т, к настоящему моменту она сократилась по обеим маркам почти в 1,6 раза.

Стоимость зимнего дизельного топлива с середины ноября снизилась почти на 3% - до 72972 руб. /т. Биржевые продажи ДТ с 1 по 7 декабря выросли с 30,6 тыс. т до 33 тыс. т (+7,8 %), остаточный платежеспособный спрос вырос с 2,3 тыс. т до 7,2 тыс. т.

СПбМТСБ
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