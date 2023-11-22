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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:43

Правительство снимает запрет на экспорт летнего дизтоплива

Решение принято в условиях насыщения внутреннего рынка

Правительство снимает запрет на экспорт летнего дизтоплива
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло решение снять временный запрет на экспорт летнего дизельного топлива, введенный 21 сентября в рамках комплекса мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива, сообщило Минэнерго.

"В течение прошедших двух месяцев при сохранении высоких объёмов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка товарным дизельным топливом всех сортов и автомобильным бензином, в том числе в биржевом канале реализации. В результате, с начала действия запрета экспорта оптовые цены летнего дизельного топлива на бирже снизились, а его запасы составляют более 3,2 млн т, что на 14% больше, чем на дату введения запрета экспорта моторного топлива", - говорится в сообщении.

Минэнерго отмечает, что зимний период традиционно характеризуется завершением цикла модернизации НПЗ и пониженным спросом на летнее дизтопливо, менее востребованное в период низких температур на большей части территории России.

"В целях недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих предприятий и обеспечения высоких уровней производства востребованных топлив - товарного автомобильного бензина и зимних сортов дизельного топлива - а также с учетом стабилизации ценовой ситуации на отечественном рынке принято решение о прекращении действия временного запрета на экспорт летнего дизельного топлива", - подчеркивает ведомство.

Мониторинг производственных и ценовых показателей продолжится с целью возможного принятия оперативных мер по обеспечению топливом внутреннего рынка, говорится в сообщении.

Минэнерго
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