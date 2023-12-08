Brent подорожала до $75,72 за баррель

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти остаются в плюсе вечером в пятницу на фоне укрепления доллара США.

К 18:03 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,67 (2,26%) - до $75,72 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,62 (2,34%), до $70,96 за баррель.

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,3%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

Поддержку доллару оказывают опубликованные в пятницу данные по американскому рынку труда, согласно которым количество рабочих мест в экономике страны в ноябре увеличилось сильнее прогноза, а уровень безработицы неожиданно снизился.

В результате трейдеры понизили оценку вероятности снижения ставки Федеральной резервной системы в следующем марте до 50,4% с ранее ожидавшихся 64,5%, по данным CME FedWatch.