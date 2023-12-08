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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

Нефть Brent подорожала до $75,19 за баррель

Нефть Brent подорожала до $75,19 за баррель
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в пятницу, но завершают неделю в минусе на опасениях снижения спроса.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $75,19 за баррель, что на $1,14 (1,54%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В четверг цена этих контрактов опустилась на $0,25 (0,3%), до $74,05 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,99 (1,43%), до $70,33 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $0,04 (менее 0,1%), до $69,34 за баррель.

Как Brent, так и WTI подешевели в четверг по итогам шестой сессии подряд - это самый длительный период непрерывного снижения котировок с февраля, отмечает Market Watch. Цены находятся на минимумах с июня.

Фьючерсы завершают в минусе седьмую неделю подряд, с начала недели они потеряли порядка 5%.

"Перспективы спроса выглядят слабыми, - отмечает аналитик Kotak Securities в Мумбае Равинда Рао. - Экономический рост в Китае пока не смог набрать силу, в то время как на Западе мы видим продолжающийся спад промышленной активности".

При этом трейдеры сомневаются в том, что добровольные обязательства по сокращению добычи в первом квартале 2024 года, взятые на себя отдельными странами группы, будут соблюдаться в полной мере.

Brent WTI
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