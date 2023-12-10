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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Азербайджан в 2023 году поставит в Болгарию около 1 млрд куб. м. газа

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Поставки азербайджанского газа в Болгарию в 2023 году составят около 1 млрд кубометров, заявил в воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"(...) Наши поставки газа в Болгарию начались два года назад. В 2021 году было поставлено 270 млн кубометров. В 2022 году объем поставок составил чуть более 500 млн кубометров. В этом году эта цифра будет на уровне около 1 млрд кубометров", - сказал он в сербском городе Ниш на церемонии запуска газового интерконнектора Сербия-Болгария.

Азербайджан в настоящее время в Европе поставляет газ в Италию, Болгарию, Грецию, Румынию, Венгрию. В 2024 году поставки начнутся в Сербию. Кроме этого, еще ряд стран в Европе выразили заинтересованность в покупке азербайджанского газа.

газ Азербайджан Болгария Ильхам Алиев
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