ГЭХ пока не планирует выкупать акции ТГК-1 у Fortum

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ) в настоящий момент не планирует приобретать принадлежащие финскому Fortum акции ПАО "ТГК-1", заявил журналистам глава ГЭХ Денис Федоров.

"У нас на повестке такого вопроса нет", - ответил он на соответствующий вопрос.

Fortum - один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику, который ранее заявил о планах покинуть российский рынок. Ему принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг").

В конце апреля президент Владимир Путин своим указом ввел временное управление в отношении российских активов Fortum и Uniper. Под действие указа, в частности, подпали 83,73% акций ПАО "Юнипро" и 98,23% акций ПАО "Фортум". В качестве временного управляющего определено Росимущество. Сам финский Fortum после этого сообщал, что намерен добиваться компенсации стоимости своих акций в ПАО "Фортум" и своих инвестиций в России в размере нескольких миллиардов евро.