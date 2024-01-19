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ТГК-1 завершила продажу Петербургу 60,5% акций "Теплосетей Санкт-Петербурга"

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - ПАО "ТГК-1" передало пакет акций АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" во владение ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" ("ТЭК СПб"), сообщила пресс-служба теплогенерирующей компании.

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"10 января на расчетный счет ПАО "ТГК-1" поступил первый платеж за передачу пакета акций АО "Теплосеть Санкт-Петербурга". В соответствии с условиями договора 23 500 616 990 обыкновенных акций АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" (60,5% уставного капитала) зачислены на счет ГУП "ТЭК СПб", - говорится в сообщении.

Договор о продаже 60,52% уставного капитала АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" стороны подписали в конце декабря 2023 года. Оплата будет производиться равными долями в течение шести лет.

"Консолидация контрольного пакета акций АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" в единой структуре позволит правительству Санкт-Петербурга за счет сочетания тарифных решений и бюджетных инвестиций обеспечить увеличение объемов ежегодной замены изношенных тепловых сетей до необходимого уровня", - отмечает пресс-служба ТГК-1.

Сейчас, после завершения сделки акционерами общества являются ГУП "ТЭК СПб" (81,974%) и Комитет имущественных отношений Петербурга (18,026%).

АО "Теплосеть Санкт-Петербурга", как сообщает сайт компании, является одним из крупнейших теплоэнергетических предприятий города. Компания была создана в феврале 2010 года на базе городских сетей и структурного подразделения "Тепловая сеть" ТГК-1.

Организация эксплуатирует на правах собственности около 700 км магистральных трубопроводов и порядка 1,8 тыс. км внутриквартальных сетей в 11 административных районах Петербурга и Всеволожском районе Ленинградской области.

"ТЭК СПб" на сайте предприятия названа одной из ведущих теплоэнергетических компаний северо-запада России. Доля предприятия на петербургском рынке тепловой энергии составляет около 48%. Оно отапливает и снабжает горячей водой порядка 16 тысяч домов Петербурга. Вся собственность предприятия является государственной собственностью Петербурга.

ПАО "ТГК-1" объединяет 52 электростанции в Санкт-Петербурге, Карелии, Ленинградской и Мурманской областях. Установленная электрическая мощность - 6,9 ГВт, тепловая - 13,5 тыс. Гкал/ч. Основным акционером является ООО "Газпром энергохолдинг" (51,78%).

Петербург ТГК-1
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