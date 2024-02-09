Арестованы 380 млн евро на счетах "дочки" Tecnimont по заявлению "ЕвроХима"

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы наложил арест на средства ООО "МТ Руссия", российской "дочки" Tecnimont, в размере 380 млн евро по заявлению "ЕвроХим Северо-Запад-2" (ЕХСЗ-2, оператор строительства завода аммиака и карбамида в Кингисеппе).

ЕХСЗ-2 просил арестовать на счетах ответчика 1 млрд евро в качестве обеспечительных мер по его иску к "МТ Руссия" и Tecnimont, рассматриваемому в Международном коммерческом арбитраже, следует из картотеки российского суда. Суд, таким образом, частично удовлетворил требования "дочки" "ЕвроХима".

"ЕвроХим" и Tecnimont летом 2020 года заключили контракты на строительство ЕХСЗ-2 мощностью 1,1 млн тонн аммиака и 1,4 млн тонн карбамида в год. Общая стоимость соглашений составляла $643 млн и 393 млн евро. В мае 2022 года Tecnimont приостановила исполнение контрактных обязательств по проекту в связи с невозможностью выполнения работ из-за прекращения поставок импортных материалов и оборудования, сообщала компания в отчетности. В свою очередь, "ЕвроХим" в августе 2022 года уведомил Tecnimont о расторжении контрактов из-за их невыполнения.

Tecnimont обратилась в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате (ICC) с требованием признать, что контракты были расторгнуты заказчиком в одностороннем порядке, и обязать "ЕвроХим" выплатить компенсацию в размере 400 млн евро. "ЕвроХим" направил встречный иск о взыскании убытков.

В заявлении ЕХСЗ-2 о принятии обеспечительных мер говорится, что во встречном иске компания требует возврата неизрасходованных авансов по расторгнутым договорам в сумме 380 млн евро, затрат на завершение проекта в размере 571 млн евро и 875 млн евро упущенной выгоды.

По ожиданиям Tecnimont, решение по этому спору будет принято судом не ранее конца 2025 года.

"ЕвроХим" также пытается через суд добиться выплаты 212 млн евро от Societe Generale и ING Bank, давших гарантии по проекту.