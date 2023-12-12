Fitch повысило прогноз цен на железную руду и уголь в 2023-2024 годах

В том числе был повышен прогноз цен на энергетический уголь в связи с падением добычи на фоне сокращения инвестиций, отмечается в сообщении агентства.

Оценка средней стоимости меди в 2023 году была скорректирована вниз, исходя из более низких котировок в этом году. При этом прогноз цены на следующий год был поднят в связи со стабильным ростом спроса на этот металл из-за его роли в энергопереходе.

Изменение прогнозов в отношении цен на железную руду отражает ожидаемое наращивание запасов в 2024 году, поскольку сейчас они опустились до низкого уровня, полагают аналитики.

Снижение цен на никель в 2024 году отражает ухудшение краткосрочных рыночных условий, вызванное сокращением спроса со стороны производителей нержавеющей стали в Китае. Это создало значительный профицит на рынке, отмечается в сообщении.

Прогнозы цен на сырье (долларов США за тонну, если не указано другое):