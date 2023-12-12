Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Fitch повысило прогноз цен на железную руду и уголь в 2023-2024 годах

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело оценки стоимости железной руды, цветных металлов и угля на краткосрочную и среднесрочную перспективу, которые оно использует в прогнозах операционной деятельности и финансовых показателей компаний отрасли.

В том числе был повышен прогноз цен на энергетический уголь в связи с падением добычи на фоне сокращения инвестиций, отмечается в сообщении агентства.

Оценка средней стоимости меди в 2023 году была скорректирована вниз, исходя из более низких котировок в этом году. При этом прогноз цены на следующий год был поднят в связи со стабильным ростом спроса на этот металл из-за его роли в энергопереходе.

Изменение прогнозов в отношении цен на железную руду отражает ожидаемое наращивание запасов в 2024 году, поскольку сейчас они опустились до низкого уровня, полагают аналитики.

Снижение цен на никель в 2024 году отражает ухудшение краткосрочных рыночных условий, вызванное сокращением спроса со стороны производителей нержавеющей стали в Китае. Это создало значительный профицит на рынке, отмечается в сообщении.

Прогнозы цен на сырье (долларов США за тонну, если не указано другое):

Сырье: 2023г 2023г 2024г 2024г 2025г 2025г 2026г 2026г среднеср. прогноз
- старый новый старый новый старый новый старый новый старый новый
никель 22000 22000 19000 18000 17000 17000 15000 15000 15000 15000
медь 8600 8500 8000 8300 8000 8000 7500 7500 7500 7500
цинк 2600 2600 2500 2500 2300 2300 2200 2200 2200 2200
алюминий 2250 2250 2350 2350 2400 2400 2200 2200 2000 2000
железная руда, Китай 110 118 85 95 75 80 70 75 70 70
золото, $ за унцию 1900 1900 1800 1800 1600 1600 1500 1500 1500 1500
коксующийся уголь 250 290 190 210 180 180 170 170 160 160
энергетический уголь, Австралия 165 172 95 100 85 90 75 80 70 75
энергетический уголь, Китай 125 135 100 110 93 100 83 90 78 85

Fitch Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Девелопер "Самолет" покупает собственный банк

Девелопер "Самолет" покупает собственный банк

Lamoda открыла первые офлайн-магазины в Москве

Lamoda открыла первые офлайн-магазины в Москве

Бывший завод Volvo в Калуге 14 декабря запустит производство

Бывший завод Volvo в Калуге 14 декабря запустит производство

Минсельхоз предложил с 23 января ввести квоты на импорт "недружественных" семян

ВС РФ изучит неустойку за "уход из России" на примере IKEA

ВС РФ изучит неустойку за "уход из России" на примере IKEA

ЦБ определил порядок взаимодействия участников финрынка при обмене заблокированными активами

Потребление энергомощности в России вновь обновило исторический максимум

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });