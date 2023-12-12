Fitch повысило прогноз цен на железную руду и уголь в 2023-2024 годах
Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело оценки стоимости железной руды, цветных металлов и угля на краткосрочную и среднесрочную перспективу, которые оно использует в прогнозах операционной деятельности и финансовых показателей компаний отрасли.
В том числе был повышен прогноз цен на энергетический уголь в связи с падением добычи на фоне сокращения инвестиций, отмечается в сообщении агентства.
Оценка средней стоимости меди в 2023 году была скорректирована вниз, исходя из более низких котировок в этом году. При этом прогноз цены на следующий год был поднят в связи со стабильным ростом спроса на этот металл из-за его роли в энергопереходе.
Изменение прогнозов в отношении цен на железную руду отражает ожидаемое наращивание запасов в 2024 году, поскольку сейчас они опустились до низкого уровня, полагают аналитики.
Снижение цен на никель в 2024 году отражает ухудшение краткосрочных рыночных условий, вызванное сокращением спроса со стороны производителей нержавеющей стали в Китае. Это создало значительный профицит на рынке, отмечается в сообщении.
Прогнозы цен на сырье (долларов США за тонну, если не указано другое):
|Сырье:
|2023г
|2023г
|2024г
|2024г
|2025г
|2025г
|2026г
|2026г
|среднеср.
|прогноз
|-
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|старый
|новый
|никель
|22000
|22000
|19000
|18000
|17000
|17000
|15000
|15000
|15000
|15000
|медь
|8600
|8500
|8000
|8300
|8000
|8000
|7500
|7500
|7500
|7500
|цинк
|2600
|2600
|2500
|2500
|2300
|2300
|2200
|2200
|2200
|2200
|алюминий
|2250
|2250
|2350
|2350
|2400
|2400
|2200
|2200
|2000
|2000
|железная руда, Китай
|110
|118
|85
|95
|75
|80
|70
|75
|70
|70
|золото, $ за унцию
|1900
|1900
|1800
|1800
|1600
|1600
|1500
|1500
|1500
|1500
|коксующийся уголь
|250
|290
|190
|210
|180
|180
|170
|170
|160
|160
|энергетический уголь, Австралия
|165
|172
|95
|100
|85
|90
|75
|80
|70
|75
|энергетический уголь, Китай
|125
|135
|100
|110
|93
|100
|83
|90
|78
|85