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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Девелопер "Самолет" покупает собственный банк

Девелопер "Самолет" покупает собственный банк
Фото: Семен Лиходеев/ТАСС

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Девелопер "Самолет" приобретает собственный банк с универсальной лицензией, подал ходатайство в ЦБ, заявил генеральный директор группы "Самолет" Антон Елистратов на "Дне инвестора".

"Мы покупаем банк с универсальной лицензией. Наше ходатайство о приобретении банка уже находится на рассмотрении в ЦБ, и мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем сообщить о хороших новостях", - сказал он.

В октябре прошлого года девелопер сообщал о планах запустить собственный цифровой банк и даже создал соответствующее юрлицо - "Самолет Финансовые Технологии".

В компании тогда рассказали, что на первом этапе банк будет предоставлять сервисы на инфраструктуре компаний-партнеров, а в дальнейшем планируется переход на собственные решения. Получение банковской лицензии рассматривалось как один из последующих шагов развития проекта, отмечали в "Самолете".

ГК "Самолет" занимает 2-е место в РФ по объему текущего строительства. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на МосБирже с осени 2020 года.

Самолет Антон Елистратов
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