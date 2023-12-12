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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Девелопер "Самолет" наметил на 2025 год IPO своего агентства недвижимости

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Девелопер "Самолет" планирует в 2025 году провести IPO сервиса квартирных решений "Самолет Плюс" на "Московской бирже", этому может предшествовать pre-IPO.

"Хотим сделать уже в I полугодии 2024 года первый шаг к публичности "Самолет Плюс" и разместить акции "Самолета Плюс" на одной из платформ как первый шаг перед IPO на "Московской бирже" в 2025 году", - сообщил глава компании Антон Елистратов на "Дне инвестора".

"Самолет" хочет, чтобы уже в следующем году через платформу "Самолет Плюс" прошли операции с недвижимостью на 2-2,5 трлн рублей, добавил он.

В 2023 году, сообщил управляющий партнер "Самолет Плюс" Дмитрий Волков, через платформу прошли операции почти на 1 трлн рублей. В 2025-2026 годах компания может занять 25% своего рынка.

"Мы определяем размер рынка, на котором работает "Самолет Плюс (это рынок и первичной, и вторичной недвижимости, и аренды, и меблировки, и ремонта), в более 20 трлн рублей в год в России", - сказал Волков.

По данным ЕГРЮЛ, в ООО "Самолет Плюс" 95% принадлежит "Самолету", 5% - Волкову.

ГК "Самолет" - один из лидеров по объему текущего строительства в России. Крупнейшие акционеры ГК - Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на "Мосбирже" с осени 2020 года.

Самолет Дмитрий Волков Самолет Плюс Антон Елистратов Мосбиржа
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