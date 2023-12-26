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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Силуанов заявил, что ФНБ по итогам 2023 года будет пополнен на 1 трлн руб.

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Фонд национального благосостояния (ФНБ) в 2023 году, как и прогнозировалось ранее, будет пополнен на 1 трлн рублей, одновременно с этим 2,9 трлн рублей будут направлены из фонда на сбалансированность бюджета, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Мы планируем на конец года объем ФНБ 12 трлн рублей, из которых ликвидная часть, как мы говорим, не связанная с проектами, составит около 4,7 трлн рублей. В этом году мы в бюджете учли использование средств ФНБ на сумму 2,9 трлн рублей, с одной стороны, а с другой, мы учли и пополнение на сумму примерно 1 трлн рублей. Так и будет, мы выполним наши планы - пополним его где-то на 1 трлн рублей, уже, кстати говоря, пополнили, часть средств уже перешла, в декабре уже поступила в ФНБ. А за декабрь поступит в начале следующего года, то есть общим объемом будет - 1 трлн пополнение. И 2,9 трлн рублей мы в плановом порядке используем для нужд выполнения расходных обязательств, то есть сальдо 1,9 трлн рублей, как в плане", - сказал он в интервью "России 24" (ВГТРК).

"В следующем году ситуация получше - мы тоже планируем и пополнять, и использовать ресурсы, в среднем объем пополнения составит около 500 млрд рублей, то есть на полтриллиона рублей мы увеличим в следующем году ФНБ, по прогнозу на 2025-2026 годы, он будет пополняться примерно на 1,8 трлн рублей", - отметил Силуанов.

В сентябре Минфин оценивал, что к началу 2024 года объем фонда составит 12,177 трлн рублей, пополнение планировалось на 1,089 трлн рублей. На начало года объем фонда составлял 10,435 трлн рублей (6,3% ВВП).

Также ранее Минфин ожидал пополнение ФНБ за счет перечисления дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, полученных в 2023-2025 гг.: в 2024 г. - на 333,8 млрд руб., в 2025 г. - на 1,821 трлн руб. и в 2026 г. - 1,836 трлн руб.

Средства фонда для обеспечения сбалансированности федерального бюджета планируется использовать только в 2024 году - на 1,3 трлн рублей.

Антон Силуанов ФНБ Минфин РФ
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