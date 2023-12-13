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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Аргентина девальвировала песо на 50% и анонсировала сокращение госрасходов

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Аргентины девальвировало нацвалюту на 50% и анонсировало существенное сокращение госрасходов в качестве первого шага программы "шоковой терапии" нового президента страны Хавьера Милея.

Министр экономики Аргентины Луис Капуто заявил в ходе выступления на телевидении во вторник, что курс песо будет снижен до 800 песо/$1 с 400 песо/$1. В дальнейшем аргентинский ЦБ планирует девальвировать нацвалюту на 2% в месяц.

"В ближайшие несколько месяцев нам будет хуже, чем было раньше", - заявил Милей. По его словам, у страны нет времени на рассмотрение альтернативных мер.

Инфляция в Аргентине превышает 140% в годовом выражении, песо ослабляется в течение долгого времени, страна имеет крупные бюджетные и внешнеторговые дефициты и долг в $45 млрд перед Международным валютным фондом (МВФ). К апрелю ей предстоит выплатить $10,6 млрд по долгу, отмечает Market Watch.

Во вторник Капуто объявил, что кабмин отменит тендеры на любые госпроекты и сократит рабочие места в государственном секторе, чтобы уменьшить размер правительства. Власти также намерены урезать транспортные и энергетические субсидии, прекратить индексацию пенсий. При этом некоторые программы социального обеспечения будут увеличены.

Капуто отметил, что эти меры необходимы для сокращения дефицита бюджета Аргентины, который, по его мнению, является причиной экономических проблем страны, и в том числе, способствует усилению инфляции.

"Если мы продолжим в том же духе, мы неизбежно столкнемся с гиперинфляцией, - сказал Капуто. - Наша задача - избежать катастрофы".

МВФ одобрил эти меры, заявив, что они создают "хорошую основу" для дальнейших переговоров относительно долга страны.

Аргентина Хавьер Милей
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