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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Что произошло за день: среда, 13 декабря

Законопроект о запрете абортов в частных клиниках, обнуление пошлин на импорт яиц в РФ, возможное открытие аэропорта Краснодара

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Госдуму внесен законопроект о запрете проведения абортов в частных клиниках. Искусственное прерывание беременности должно проводиться в организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения, говорится в законопроекте 510787-8, внесенном Заксобранием Нижегородской области.

- Таможенная подкомиссия поддержала обнуление пошлин на импорт яиц в РФ с 1 января по 30 июня 2024 года. С этим предложением выступил Минсельхоз. Росстат оценил рост цен на яйца за неделю с 5 по 11 декабря в 4,6%, с начала года цены подскочили на 46,2%.

- ЦИК принял документ об особенностях выборов президента РФ в регионах с военным положением, предусматривающий, в частности, возможность голосования не только по паспорту.

- Аэропорт Краснодара может возобновить работу после тестового рейса 15 декабря, сообщили "Интерфаксу" в администрации Кубани. В авиакомпании "Азимут" заявили о подаче заявки на выполнение технического рейса, уточнив, что информация о принятии официального решения об открытии аэропорта отсутствует. "Аэрофлот" готов ввести до четырех рейсов в день из Москвы в Краснодар в случае открытия аэропорта.

- Новый премьер Польши Дональд Туск приведен к присяге. Накануне депутаты польского сейма (нижней палаты парламента) выразили доверие правительству Туска.

- Аргентина девальвировала песо на 50% - до 800 песо/$1 с 400 песо/$1, анонсировано существенное сокращение госрасходов в качестве первого шага программы "шоковой терапии" нового президента страны Хавьера Милея.

- Совет Федерации одобрил закон, запрещающий школьникам использовать личные мобильные телефоны во время занятий. Как отметила ранее глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, при необходимости будут использоваться школьные гаджеты.

- Госдума приняла закон, уточняющий условия выплаты материнского капитала. Согласно документу, с 1 января 2024 года материнский капитал будет выплачиваться только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и только в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению.

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