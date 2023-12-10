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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:17

Новый президент Аргентины Хавьер Милей вступил в должность

Новый президент Аргентины Хавьер Милей вступил в должность
Уходящий президент Аргентины Альберто Фернандес (справа) приветствует избранного президента Хавьера Милея во время церемонии его инаугурации
Фото: Tomas Cuesta/Getty Images

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Избранный президент Аргентины Хавьер Милей в воскресенье принес присягу на посту главы государства.

Церемония прошла в здании конгресса Аргентины в Буэнос-Айресе.

"Я клянусь с честностью и патриотизмом выполнять должность президента, а также добросовестно соблюдать и обеспечивать соблюдение конституции Аргентины", - сказал он перед сенаторами и депутатами. Сторонники Милея в зале приветствовали его возгласами: "Свобода, свобода, свобода".

Присягу принесла и вице-президент Виктория Вильяруэль.

Также в здании конгресса состоялась церемония передачи власти: ушедший президент Альберто Фернандес передал Хавьеру Милею президентские ленту и жезл.

52-летний экономист Милей, баллотировавшийся от либертарианской партии "Свобода наступает", победил по итогам второго тура президентских выборов, состоявшихся в Аргентине в конце ноября.

Милей, которого в СМИ называют "мини-Трампом" и "экономистом с бензопилой", будет занимать этот пост до конца 2027 года.

В ходе президентской кампании Милей обещал, что в случае избрания проведет беспрецедентную политическую и экономическую реформу, и приступит к этому сразу после инаугурации.

В частности, изначально он обещал провести долларизацию экономики. Милей также сообщал, что сократит государственные расходы, закрыв министерства культуры, образования и культурного разнообразия Аргентины, а также отменит государственные субсидии. Аргентина в настоящее время переживает сложную экономическую ситуацию, инфляция в стране достигла 143%.

Тем не менее уже после победы на выборах, как отмечали латиноамериканские СМИ, Милей стал демонстрировать прагматизм и сообщил, что отказывается от наиболее спорных и резких предвыборных обещаний.

Аргентина Хавьер Милей
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