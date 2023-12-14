Нефть Brent подорожала до $74,6 за баррель

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в четверг на данных о сокращении запасов в США по итогам второй недели подряд.

Котировки февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:00 по московскому времени составляли $74,59 за баррель, что на $0,33 (0,44%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов увеличилась на $1,02 (1,4%) - до $74,26 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром подорожали на $0,21 (на 0,3%) - до $69,68 за баррель. По итогам предыдущих торгов их стоимость выросла на $0,86 (на 1,3%) и составила $69,47 за баррель.

Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4,259 млн баррелей, сообщило министерство энергетики. Резервы бензина повысились на 0,408 млн баррелей, дистиллятов - на 1,494 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали сокращение нефтяных запасов всего на 0,65 млн баррелей, по данным Trading Economics. При этом они предполагали рост запасов бензина на 1,933 млн баррелей, дистиллятов - на 0,623 млн баррелей.

Респонденты S&P Global Commodity Insights ожидали уменьшения запасов нефти на 2,7 млн баррелей, а также повышения резервов бензина на 3,4 млн баррелей и дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Между тем ОПЕК в среду сохранила ожидания роста спроса на нефть в 2023 году на 2,46 млн баррелей в сутки - до 102,11 млн б/с. В 2024 году прогнозируется увеличение потребления еще на 2,25 млн б/с - до 104,36 млн б/с, сообщалось в ежемесячном отчете организации.