ОПЕК сохранила прогнозы роста спроса на нефть в 2023 и 2024 годах

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Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - ОПЕК сохранила ожидания роста спроса на нефть в 2023 году на 2,46 млн баррелей в сутки - до 102,11 млн б/с, а в 2024 году прогнозируется увеличение потребления нефти еще на 2,25 млн б/с - до 104,36 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

ОПЕК отмечает, что экономический рост, наблюдаемый в первых трех кварталах этого года в большинстве ключевых экономик, оказался лучше, чем ожидалось. При этом глобальный экономический прогноз на 2023 год ожидается на уровне 2,9%. Ожидается, что устойчивый глобальный экономический рост продолжится и в 2024 году на уровне 2,6%.

Аналитики полагают, что уверенный рост, наблюдавшийся в США в первых трех кварталах, несколько замедлится, при этом устойчивая траектория ожидается в IV кв. 2023 года и на протяжении всего 2024 года. Ожидается, что в еврозоне, где до III кв. 2023 года наблюдался более низкий, чем ожидалось, рост, ожидается небольшое ускорение в IV кв. 2023г и в 2024 году. Экономический рост Японии превысил свой потенциал в I полугодии 2023 года с прогнозируемой нормализацией во II полугодии 2023 года и на протяжении 2024 года.

В группе, не входящей в ОЭСР, Индия, Бразилия и Россия продемонстрировали уверенный экономический рост, превзошедший ожидания вплоть до III кв. 2023 года, ожидается, что эта тенденция сохранится в IV кв. 2023 года и на протяжении всего 2024 года. В Китае разумные меры правительства помогли стране достичь целевого показателя роста на 2023 год, при этом в 2024 году ожидается незначительное замедление, пишут аналитики ОПЕК.

Глобальные экономические проблемы в 2024 году сохранят некоторый потенциал роста, включая улучшение глобальной макроэкономической среды, обусловленное адаптивной денежно-кредитной политикой и более благоприятным геополитическим ландшафтом, говорится в обзоре.

Предварительные данные за октябрь показывают, что общие коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР снизились в месячном исчислении на 12,8 млн баррелей - до 2,818 млрд барр. Таким образом, они были на 128 млн барр. ниже среднего показателя за 2015-2019 годы (референтный уровень эффективности реализации сделки ОПЕК+).

В частности, запасы нефти выросли на 11 млн баррелей - до 1,342 млрд барр., но нефтепродуктов снизились по сравнению с предыдущим месяцем на 23,8 млн баррелей, до 1,476 млрд барр.