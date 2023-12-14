Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,6-1,1% во главе с ВТБ

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов в четверг сохранил позитивный настрой на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры на сигналах от Федрезерва США о завершении текущего цикла ужесточения монетарной политики, а также подросшей нефти (Brent поднялась к $74,8 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,6-1,1%, причем первый превысил отметку 3050 пунктов; лидируют в росте акции ВТБ, во "втором эшелоне" просели после отсечки дивидендов бумаги SFI.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3051,12 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1074,42 пункта (+1,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 2,2%.

Доллар просел до 89,45 рубля (-0,56 рубля).

Подорожали акции ВТБ (+2,2%), "Аэрофлота" (+1,9%), ПАО "Полюс" (+1,7%), "РусГидро" (+1,7%), расписки OZON (+1,3%), бумаги "Московской биржи" (+1,1%), Сбербанка (+1,1% и +1,1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+1,1% и +0,8% "префы"), "Роснефти" (+1%), "Русала" (+1%), "НЛМК" (+0,9%), "Яндекса" (+0,9%), расписки TCS Group (+0,7%), акции "Магнита" (+0,6%), "Норникеля" (+0,5%), Polymetal (+0,5%), "Северстали" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), АФК "Система" (+0,4%), "НОВАТЭКа" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Газпрома" (+0,1%), "МТС" (+0,1%).

Акции инвестхолдинга SFI упали до 523 рублей (-8,1%). Дивиденды компании за девять месяцев 2023 года составляют 39,42 рубля на акцию.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов, индекс МосБиржи в четверг может завершить торги выше отметки 3050 пунктов. Поддержать российский рынок должен позитив на мировых рынках, в частности, ощутимо растут цены на сырьевые товары. Низкие объемы торгов также могут позволить рынку продолжить рост.

Тем не менее, пока инвесторы не готовы возвращаться к активным покупкам, ожидая решения ЦБ РФ по ставке. Техническая картина по индексу МосБиржи улучшилась - индикатор удержался выше 3000 пунктов, что дает надежду на дальнейшее восстановление до конца года, считает аналитик.

Из отдельных бумаг Головинов отметил рост акций "Объединенной вагонной компании" (+2,3% и +22% накануне - прим ИФ) после новостей, что банк "Траст" полностью продал свой пакет акций профильному инвестору. Участники торгов надеются, что новый владелец в будущем выставит оферту, так как банку принадлежало 93,6% бумаг "Объединенной вагонной компании", отметил аналитик.

По словам эксперта ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынки США и Европы выглядят готовыми к продолжению роста, но любые негативные сигналы у локальных максимумов могут привести к фиксации прибыли. Индексы МосБиржи и РТС подогреваются подросшей нефтью, отступившей от важных долгосрочных уровней поддержки. Четверг ожидается насыщенным на события днем, отметится прежде всего ежегодной пресс-конференцией президента РФ Владимира Путина, где будут подведены итоги года. За рубежом пройдут заседания ЕЦБ и Банка Англии.

В мире

В США в среду индексы акций прибавили по 1,4% на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), Dow Jones (+1,4%, до 37090 пунктов) обновил максимум.

Федрезерв ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых. Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав Федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, - показал, что 11 из 19 руководителей американского ЦБ ожидают уменьшения ставки в 2024 году по крайней мере на 75 базисных пунктов (б.п.). Пятеро рассчитывают, что ставка будет опущена не менее чем на 100 б.п.

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает снижение ставки на 75 б.п. к концу 2024 года.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам заседания, что ЦБ, вероятно, завершил текущий цикл ужесточения политики. Он отметил, однако, что ФРС продолжает внимательно следить за инфляцией, которая не раз преподносила сюрпризы после пандемии COVID-19.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский индекс ASX Australia вырос на 1,7%, южнокорейский Kospi - на 1,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,9%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-0,6%).

Давление на японский рынок оказывает укрепление иены, что негативно влияет на валютную выручку экспортеров. Инвесторы ожидают заседания Банка Японии, которое пройдет на следующей неделе.

Нефть

На нефтяном рынке цены утром в четверг продолжают корректироваться вверх на данных о сокращении запасов в США по итогам второй недели подряд.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени в четверг составила $74,76 за баррель (+0,7% и +1,4% в среду), январская цена WTI - $69,86 за баррель (+0,6% и +1,3% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе сократились на 4,259 млн баррелей, резервы бензина повысились на 0,408 млн баррелей, дистиллятов - на 1,494 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение нефтяных запасов всего на 0,65 млн баррелей, по данным Trading Economics. При этом они предполагали рост запасов бензина на 1,933 млн баррелей, дистиллятов - на 0,623 млн баррелей.

Респонденты S&P Global Commodity Insights ожидали уменьшения запасов нефти на 2,7 млн баррелей, а также повышения резервов бензина на 3,4 млн баррелей и дистиллятов - на 1,6 млн баррелей.

Тем временем, ОПЕК в среду сохранила ожидания роста спроса на нефть в 2023 году на 2,46 млн баррелей в сутки - до 102,11 млн б/с. В 2024 году прогнозируется увеличение потребления еще на 2,25 млн б/с - до 104,36 млн б/с, сообщалось в ежемесячном отчете организации.