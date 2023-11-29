Акционеры SFI утвердили дивиденды за девять месяцев в 39,42 руб. на акцию

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры инвестхолдинга SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") на собрании 29 ноября утвердили выплату дивидендов за девять месяцев 2023 года в размере 39,42 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Закрытие реестра акционеров для выплаты дивидендов за 9 месяцев состоится 14 декабря.

Согласно дивидендной политике SFI, утвержденной в 2018 году, целевой уровень выплат составляет не менее 75% от минимального из двух показателей - либо размера чистой прибыли по РСБУ за отчетный год, либо размера свободного денежного потока при условии наличия поступлений дивидендов от дочерних компаний.

Чистая прибыль SFI по РСБУ за девять месяцев 2023 года составила 5,9 млрд рублей против убытка в 5,1 млрд рублей годом ранее.

Акционерный капитал SFI состоит из 111 637 791 обыкновенной именной акции.

ПАО "ЭсЭфАй" - публичный инвестиционный холдинг. 57,1% его акций принадлежит российской компании ООО "ЭсЭфАй Трейдинг", на 100% косвенно контролируемой SFI, еще 42,9% - другим акционерам (в том числе 10,9% акций находятся в свободном обращении).

Холдингу принадлежит 100% лизинговой компании "Европлан", 49% в страховой компании ВСК, 51% игрового сервиса GFN.RU. SFI также владеет 11,2% акций "Русснефти" и 10,4% акций ритейлера "М.Видео".