Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%

ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 5,25-5,5%
Фото: AP/TASS
ЭкономикаФРС повысила прогноз роста экономики США на 2023 год до 2,6%Читать подробнее

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых, говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам завершившегося в среду заседания.

Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Ставка находится на максимальном уровне за 22 года. При этом ФРС не меняет ее третье заседание подряд.

"Последние данные свидетельствуют о том, что рост экономической активности замедлился по сравнению с высокими темпами в третьем квартале. Прирост числа рабочих мест стал более умеренным по сравнению с началом года, но остается сильным, а уровень безработицы остается низким. Инфляция ослабла за последний год, но остается высокой", - говорится в сообщении.

"Банковская система США надежна и устойчива. Ужесточение кредитных и финансовых условий для домохозяйств и бизнеса, вероятно, будет сказываться на экономической активности, темпах трудоустройства и инфляции. Потенциальный масштаб этих последствий по-прежнему не ясен", - отмечается в документе.

Комитет продолжает очень внимательно следить за инфляционными рисками.

"Комитет стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе, - отмечается в сообщении. - Для достижения этих целей мы решили сохранить целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам на уровне 5,25-5,5% годовых".

Комитет продолжит оценивать дополнительные данные и их влияние на денежно-кредитную политику.

"Принимая решения относительно будущих темпов ужесточения политики, который может потребоваться для постепенного возврата инфляции к 2%, ФРС будет учитывать кумулятивный эффект ужесточения ДКП, экономические и финансовые события, а также тот факт, что изменения ставки влияют на экономическую активность и инфляцию с задержкой", - отмечается в пресс-релизе.

Федрезерв продолжит сокращение объема активов (гособлигаций и ипотечных бумаг) на своем балансе согласно объявленному ранее плану.

"Мы твердо привержены тому, чтобы вернуть инфляцию к 2%-у целевому уровню", - говорится в заявлении ФРС.

Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз.

"Комитет готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC. Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о событиях на финансовых рынках и международных событиях", - говорится в документе.

Рынок акций США значительно усилил подъем после публикации итогов декабрьского заседания ФРС. Фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq Composite к 22:17 МСК прибавляют по 0,6%, в то время как ранее их прирост составлял менее 0,1%.

Евро торгуется сейчас около $1,086 по сравнению с $1,079 до обнародования решения по ставке. Курс японской нацвалюты составляет 143,74 иены/$1 против 145,1 иены.

Федеральная резервная система
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Военный бюджет НАТО В 2024 году вырастет на 12%

Цены на уран в США впервые с января 2008 год превысили $82 за фунт

Цены на уран в США впервые с января 2008 год превысили $82 за фунт

Рубль в среду развернулся вниз к доллару и растерял рост к евро

Росстат повысил оценку роста ВВП России за январь-сентябрь до 3%

Рост цен на яйца в России с 5 по 11 декабря ускорился до 4,6%

Рост цен на яйца в России с 5 по 11 декабря ускорился до 4,6%

Инфляция в России с 5 по 11 декабря составила 0,2%, годовая ушла ниже 7,1%

Запасы нефти в США упали на 4,3 млн баррелей на прошлой неделе, сильнее прогноза

ФНС обсудила с пивоварами теневые схемы производства пива

Суд взыскал в доход государства "УралАТИ" и связанные с ним предприятия

Ставки по ипотеке в США обновили минимумы с июля

Ставки по ипотеке в США обновили минимумы с июля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });