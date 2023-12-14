"Объединенные пивоварни" купили пивоваренный завод у "Татспиртпрома"

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Компания "Объединенные пивоварни", созданная на базе активов Heineken в России, приобрела пивоваренный завод "Белый Кремль", входивший в структуру АО "Татспиртпром", сообщается в ее пресс-релизе.

Завод расположен на территории индустриального парка "Чистополь" в Татарстане. Производственная площадка была построена в 2018 году, ее мощность составляет 1,5 млн гкл (гектолитров) в год. Портфель компании включает бренды "Белый Кремль", "Хмельные раки", "Кама", "Чистопольское", "Золотой кабан". Помимо собственных брендов, завод сотрудничает с ведущими ритейлерами России в проектах по производству продукции под СТМ.

Сумма сделки не раскрывается.

Как заявил президент "Объединенных пивоварен" Алексей Сагал, процитированный в пресс-релизе, "Белый Кремль" сохранит в структуре компании статус отдельного предприятия, продолжит сотрудничество с сельхозпредприятиями республики по закупке местного сырья для пивоварения. "Мы также намерены развивать бренды "Белого Кремля", некоторые из них способны усилить наши позиции и на федеральном уровне. Считаю, что сделка носит взаимовыгодный характер: уже в 2024 году мы планируем прирост объемов производства на этом заводе, который принесет в бюджет Татарстана дополнительно более 500 млн рублей за счет акцизов", - сказал он.

По словам гендиректора "Татспиртпрома" Руслана Максудова, которые также приведены в пресс-релизе, компания приняла решение сосредоточиться на основном бизнесе. "Новые инвестиционные проекты в категории крепких алкогольных напитков требуют отдельного внимания и усилий, чтобы поддерживать лидирующие позиции на рынке. Для пивоваренного завода "Белый Кремль" наступает новый этап развития в структуре мощного пивоваренного холдинга", - сказал он.

"Татспиртпром" выделил пивзавод "Белый Кремль" в отдельное юрлицо в июле 2023 года. Компания тогда заявляла, что выделение пивзавода носит внутренний управленческий характер, а решение о реорганизации принято в связи с позитивными ожиданиями от закона о реестре пивоваров, который с 1 сентября 2023 года вводил в России реестр производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, а также обязывал производителей регистрироваться в этом реестре.

"Закон сделает отрасль прозрачнее, что, несомненно, даст новый импульс развития для добросовестных участников рынка. Благодаря изменениям в законодательстве "Татспиртпром" считает, что собственное пивное бизнес-направление готово к плановой реструктуризации и функционированию в качестве дочерней компании - автономного юридического лица", - говорилось тогда в сообщении "Татспиртпрома".

В 2022 году холдинг продал 12,3 млн декалитров пива - на 3% меньше, чем в 2021 году, сообщается в его отчетности.

"Объединенные пивоварни" (ООО "ОПХ") работают на российском рынке с февраля 2002 года. Компании принадлежит семь пивоварен: в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Стерлитамаке, Екатеринбурге, Иркутске, Хабаровске. Она производит и реализует пиво и безалкогольные напитки более 20 брендов, среди которых "Охота", "Бочкарев", "Три медведя", "Шихан", "Жигулевское 1978" и другие.

В августе нидерландская Heineken продала российские активы группе "Арнест" за символическую цену в 1 евро, при этом покупатель взял на себя обязательство по погашению долга в 100 млн евро. По условиям сделки производство бренда Amstel в России должно быть прекращено в течение 6 месяцев, а никакие другие международные бренды в периметре группы больше не будут лицензироваться в России. Heineken, флагманский бренд концерна, перестал производиться в России еще в 2022 году. При этом сохранятся действующие 3-летние лицензии на небольшие локальные бренды, которые необходимы для обеспечения непрерывности их деятельности и закрытия сделки.

В начале декабря ООО "Объединенные пивоварни Хейнекен" сменило название на "Объединенные пивоварни" (ОПХ).