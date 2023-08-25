Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Heineken продал активы в России за 1 евро без опции обратного выкупа

Покупателем стала группа "Арнест" - крупный производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции

Heineken продал активы в России за 1 евро без опции обратного выкупа
Фото: STR/NurPhoto via Getty Images

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Heineken N.V. продал российские активы группе "Арнест" за символическую цену в 1 евро.

Сделка получила все необходимые одобрения, говорится в сообщении пивоваренного концерна. По итогам транзакции Heineken, владевшая в России семью пивоваренными заводами, отразит убыток в размере порядка 300 млн евро.

Условия сделки не предусматривают опциона на обратный выкуп активов.

Группа "Арнест" - крупный российский производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке.

Новость дополняется

Heineken Арнест
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Windfall tax для группы Сбербанка составит до 3 млрд рублей

Windfall tax для группы Сбербанка составит до 3 млрд рублей

Рубль стабилен относительно доллара и юаня

Рубль стабилен относительно доллара и юаня

Lamoda откроет офлайн-магазины спортивной одежды на месте Adidas

Lamoda откроет офлайн-магазины спортивной одежды на месте Adidas

Сеть ресторанов Subway будет продана фонду прямых инвестиций Roark Capital

Турецкий ЦБ повысил ключевую ставку до 25%, максимума с 2004 года

Турецкий ЦБ повысил ключевую ставку до 25%, максимума с 2004 года

Райффайзенбанк и Uniqa продают СК "Райффайзен Лайф" "Ренессанс Страхованию"

Минэнерго заявило о полном обеспечении спроса на топливо на внутреннем рынке

Минэнерго заявило о полном обеспечении спроса на топливо на внутреннем рынке
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });