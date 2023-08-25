Heineken продал активы в России за 1 евро без опции обратного выкупа
Покупателем стала группа "Арнест" - крупный производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции
Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Heineken N.V. продал российские активы группе "Арнест" за символическую цену в 1 евро.
Сделка получила все необходимые одобрения, говорится в сообщении пивоваренного концерна. По итогам транзакции Heineken, владевшая в России семью пивоваренными заводами, отразит убыток в размере порядка 300 млн евро.
Условия сделки не предусматривают опциона на обратный выкуп активов.
Группа "Арнест" - крупный российский производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке.
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