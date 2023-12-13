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Эксперты ждут сохранения ставки Банка Англии на уровне 5,25%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Банк Англии сохранит базовую процентную ставку 14 декабря благодаря статданным, указывающим на замедление темпов роста потребительских цен в Великобритании, полагают экономисты и участники рынка.

Рынок видит почти 100%-ную вероятность того, что ставка будет оставлена на прежнем уровне, сообщает CNBC со ссылкой на данные LSEG.

Сейчас ставка британского ЦБ находится на уровне 5,25% годовых, максимальном с 2008 года. В последний раз ставка была повышена в августе, а в сентябре и ноябре регулятор воздержался от изменения стоимости заимствований.

Потребительские цены в Великобритании в октябре выросли на минимальные с 2021 года 4,6% в годовом выражении. Инфляция замедлилась по сравнению с 6,7% в сентябре. По сравнению с предыдущим месяцем цены не изменились.

Кроме того, инфляционные ожидания британцев на ближайшую перспективу снизились в ноябре до минимума за два года. В ноябре жители Великобритании в среднем ожидали, что в последующие 12 месяцев потребительские цены в стране вырастут на 3,3%, тогда как в августе, когда Банк Англии проводил последний аналогичный опрос, предполагалась инфляция в размере 3,6%.

Замедление инфляции и ослабление инфляционных ожиданий вкупе с более умеренным ростом зарплат и стагнацией в экономике позволят Банку Англии взять паузу и продолжить оценивать последствия уже осуществленного ужесточения денежно-кредитной политики, отмечают аналитики.

Эксперты Barclays полагают, что решение о сохранении ставки будет принято большинством голосов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), однако в пресс-релизе по итогам заседания останется "ястребиная" риторика об удержании ставки на прежнем уровне в обозримом будущем. Аналитики банка не ожидают снижения ставки раньше августа 2024 года.

"Мы по-прежнему ожидаем начала цикла снижения ставки в августе 2024 года и прогнозируем, что ставка достигнет 3,25% ко второму кварталу 2025 года", - написали они.

Экономисты BNP Paribas полагают, что первое снижение может последовать чуть раньше, в июне следующего года, а в 2024 году в целом ставка опустится на 100 базисных пунктов.

Итоги заседания Банка Англии будут подведены в четверг в 15:00 по Москве.

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