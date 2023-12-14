Доллар резко дешевеет к евро, иене и фунту после заседаний ФРС и Банка Англии

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Доллар США резко дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов на итогах заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавших неожиданно "голубиный" настрой руководителей американского ЦБ.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), теряет 0,56%, более широкий WSJ Dollar Index - 0,64%.

В среду Федрезерв ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25-5,5% годовых.

Опубликованный по итогам заседания точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков (ФРБ) в отношении процентных ставок, - показал, что 11 из 19 руководителей американского ЦБ ожидают уменьшения ставки в 2024 году по крайней мере на 75 базисных пунктов (б.п.). Пятеро рассчитывают, что ставка будет опущена не менее чем на 100 б.п.

Медианный прогноз руководителей ФРС предполагает снижение ставки на 75 б.п. к концу 2024 года.

Председатель Федрезерва Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции по итогам заседания, что ЦБ, вероятно, завершил текущий цикл ужесточения политики.

По данным CME FedWatch, шансы на то, что ФРС снизит ставку по крайней мере на 25 б.п. в марте 2024 года, теперь оцениваются рынком в 88,6% против 63% неделей ранее.

Эксперты Goldman ожидают, что Федрезерв опустит ставку в марте, мае и июне, каждый раз на 25 б.п. В дальнейшем ЦБ будет снижать ставку раз в квартал и доведет ее до 3,25-3,5%.

Пара евро/доллар по данным на 15:20 мск торгуется на уровне $1,0933 по сравнению с $1,0875 на закрытие предыдущей сессии.

Итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) будут подведены в 16:15 мск в четверг. В 16:45 мск начнется пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард.

Эксперты полагают, что ЕЦБ сохранит все три ставки на прежних уровнях. При этом рынок ждет понижения регулятором прогнозов инфляции и роста ВВП еврозоны.

Курс фунта к доллару поднялся до $1,2714 с $1,2619 накануне. Банк Англии в четверг оставил базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых. За сохранение ставки проголосовали шестеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), трое выступили за ее подъем на 25 базисных пунктов (б.п.), говорится в сообщении британского ЦБ, опубликованном по итогам заседания.

Пара доллар/иена по данным на 15:20 мск торгуется на уровне 141,71 иены против 142,89 иены на закрытие рынка в среду.

Пара доллар/юань торгуется на уровне 7,1126 юаня против 7,1727 юаня накануне.