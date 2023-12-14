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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 16:27

"Газпром" с середины ноября существенно увеличил поставки в Китай

Поставки газа были увеличены согласно ранее подписанному дополнительному соглашению

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" выросли с середины ноября согласно ранее подписанному дополнительному соглашению, отмечает "Газпром".

Кроме того, с начала 2024 года произойдет новое увеличение контрактных объемов - до 30 млрд куб. м с 22 млрд куб. м в 2022 году.

В четверг в Пекине состоялось заседание Совместного координационного комитета (СКК) между ПАО "Газпром" и китайской компанией CNPC под руководством заместителя председателя правления ПАО "Газпром" Виталия Маркелова и вице-президента CNPC Хуан Юнчжана.

"Отмечено, что поставки российского газа по "восточному" маршруту - газопроводу "Сила Сибири" - идут надежно. Компании готовятся к плановому наращиванию поставок в 2024 году. Кроме того, с середины ноября этого года объем поставок существенно увеличен в соответствии с подписанным ранее Дополнительным соглашением к договору купли-продажи газа", - пишет "Газпром".

Также в сообщении отмечается, что ведутся проектные работы по газопроводу "дальневосточного" маршрута, включая трансграничный участок через реку Уссури в районе городов Дальнереченск (Россия) и Хулинь (Китай).

Стороны также обсудили перспективный проект поставок газа из России в Китай через территорию Монголии.

Кроме того, на заседании рассмотрены вопросы взаимодействия компаний в научно-технической сфере и в области обучения персонала. По итогам заседания был подписан межкорпоративный стандарт "Трубы стальные сварные насосно-компрессорные гибкие. Общие технические условия".

У "Газпрома" и CNPC действует 30-летний договор купли-продажи газа по "восточному" маршруту (по газопроводу "Сила Сибири") в объеме 38 млрд куб. м газа в год. Поставки стартовали в декабре 2019 года. В октябре 2023 года "Газпром" и CNPC подписали дополнительное соглашение к договору на дополнительный объем поставок российского газа в Китай до конца 2023 года.

В феврале 2022 года был подписан долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту. После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м.

В 2020 году "Газпром" приступил к оценке возможности осуществления поставок газа в Китай через территорию Монголии в объеме до 50 млрд куб. м газа в год.

В 2016 году "Газпром" и CNPC подписали Соглашение о сотрудничестве в области взаимного признания стандартов и результатов оценки соответствия. Документ предусматривает совместную работу по созданию межкорпоративных технических стандартов и их применению в деятельности компаний.

Газпром Китай Сила Сибири
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