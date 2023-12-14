ЕЦБ понизил прогнозы инфляции и темпов роста ВВП еврозоны на 2023 и 2024 год

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Европейский центробанк понизил прогнозы инфляции и темпов роста ВВП еврозоны на 2023 и 2024 годы.

По новым прогнозам, инфляция в еврозоне в 2023 году составит 5,4%, в 2024 году - 2,7%. В сентябре ЕЦБ ожидал инфляции в 5,6% и 3,2% соответственно.

Базовая инфляция, не учитывающая стоимость продуктов питания и энергоносителей, как ожидается, составит 5% в 2023 году и 2,7% в 2024 году.

ВВП еврозоны увеличится на 0,6% в 2023 на 0,8% в 2024 году, прогнозируют в ЕЦБ. В сентябре ожидался рост на 0,7% и 1% соответственно.

В 2025 году, согласно прогнозу ЕЦБ, инфляция в еврозоне составит 2,1%, в 2026 году - 1,9%, базовая инфляция - соответственно 2,3% и 2,1%, темпы роста ВВП - по 1,5%.