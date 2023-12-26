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Опрошенные FT эксперты прогнозируют слабый рост экономики еврозоны в 2024 году

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Экономику еврозоны ждет лишь слабый рост в 2024 году, полагают эксперты, опрошенные газетой Financial Times.

Консенсус-прогноз респондентов FT предполагает, что ВВП еврозоны увеличится на 0,6% в предстоящем году. Это хуже прогнозов Европейского центрального банка (+0,8%) и Международного валютного фонда (+1,2%).

Почти две трети из 48 опрошенных экспертов заявили, что экономика еврозоны, вероятно, уже находится в технической рецессии (снижение ВВП в поквартальном выражении в течение двух кварталов подряд).

"Мы не стали бы говорить о полноценной рецессии, скорее охарактеризовали бы эту ситуацию как стагнацию, - заявил главный экономист по европейским рынкам BNP Paribas Пол Холлингсворт. - В 2024 году мы ждем постепенного восстановления экономики, а не дальнейшего ухудшения".

Большинство респондентов FT полагает, что спад экономической активности в еврозоне будет неглубоким и кратковременным, и экономика вернется к росту в первом квартале 2024 года.

Тем не менее, эксперты предупреждают, что такие факторы, как высокие процентные ставки, потенциальные проблемы на энергетическом рынке, а также геополитическая нестабильность, могут спровоцировать дальнейший, причем более глубокий, спад в экономике.

Несколько экономистов отметили среди рисков для экономики еврозоны возможную победу Дональда Трампа на президентских выборах в США в следующем году и потенциальную победу России на Украине.

Крупнейшим риском для еврозоны, однако, является "затягивание ограничительной монетарной политики", а также сокращение бюджетных стимулов, особенно в Германии, отмечает аналитик Amundi Asset Management Махмуд Прадхан.

Две трети опрошенных экспертов ожидает, что экономика Германии вернется к росту в 2024 году после спада в 2023 году.

Более половины респондентов FT отметили возможность очередного энергетического кризиса в следующем году, несмотря на то, что Европа к началу зимы заполнила газохранилища почти целиком, а цены на нефть снизились.

Инфляция в еврозоне приблизится к целевому показателю ЕЦБ в 2% менее чем через два года, свидетельствует консенсус-прогноз.

В 2024 году средние темпы роста потребительских цен в регионе составят 2,5%, в 2025 году - менее 2,1%, ожидают аналитики. Для сравнения: прогноз ЕЦБ для инфляции на следующий год составляет 2,7%, на 2025 год - 2,1%.

Темпы повышения зарплат в еврозоне в предстоящем году составят около 4%, ожидают эксперты.

еврозона ЕС
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