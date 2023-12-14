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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 16:27

ЕЦБ сохранил все три ключевые процентные ставки на прежнем уровне

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Европейский центральный банк (ЕЦБ) оставил неизменными все три ключевые процентные ставки по итогам заседания в четверг.

Как говорится в сообщении ЕЦБ, базовая ставка по кредитам оставлена на уровне 4,5%, ставка по депозитам - на уровне 4%, ставка по маржинальным кредитам - 4,75%.

"Инфляция в еврозоне замедлилась в последние месяцы, но, вероятно, вновь временно ускорится в краткосрочной перспективе", - отмечают в ЕЦБ.

"Совет управляющих ЕЦБ твердо намерен добиться возвращения инфляции к целевому уровню в 2%. Совет полагает, что ключевые ставки находятся на уровне, который, при его поддержании в течение достаточно длительного периода, внесет значительный вклад в достижение этой цели", - говорится в пресс-релизе.

"Будущие решения ЕЦБ обеспечат сохранение ключевых ставок так долго, как это потребуется, на уровнях, ограничивающих экономическую активность", - также отмечается в заявлении.

Регулятор продолжит придерживаться подхода, при котором решения об уровне ставок и длительности сохранения ограничительной политики определяются поступающими статданными. В частности, это касается данных о динамике инфляции и степени трансмиссии денежно-кредитной политики.

В четверг ЕЦБ также принял решение активизировать нормализацию баланса. Он продолжит реинвестировать в полном объеме поступления от погашения бумаг, приобретенным им в рамках экстренной программы выкупа активов (pandemic emergency purchase programme, PEPP) в первом полугодии 2024 года. Со второго полугодия ЕЦБ начнет сокращать портфель выкупленных в рамках PEPP бумаг в среднем на 7,5 млрд евро в месяц.

Регулятор планирует прекратить реинвестирование поступлений в рамках PEPP к концу 2024 года.

В сообщении ЕЦБ говорится также, что портфель бумаг, приобретенных им в рамках другой программы выкупа активов (APP), сокращается умеренными и предсказуемыми темпами, поскольку регулятор больше не реинвестирует поступления от погашаемых бумаг.

Руководство ЕЦБ готово скорректировать все инструменты для обеспечения возврата инфляции к целевым 2%, отмечается в пресс-релизе.

Пара евро/доллар по данным на 16:45 торгуется на уровне $1,0927 по сравнению с $1,0875 на закрытие предыдущей сессии. До начала заседания курс евро составлял $1,0933.

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