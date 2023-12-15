Компания бывшего топ-менеджера "ЛУКОЙЛа" редомицилировалась из ОАЭ в Россию

Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Компания Maslior Invetsments Limited, зарегистрированная в январе 2019 года в Объединенных Арабских Эмиратах, редомицилировалась в специальный административный район Калининграда. Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ 13 декабря.

В сведениях об учредителях юридического лица указан бывший топ-менеджер "ЛУКОЙЛа" Валерий Субботин. Он пришел в "ЛУКОЙЛ" в конце 1990-х годов, в 2016-м стал старшим вице-президентом. С 1 февраля 2017 года он в компании не работает.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Субботину принадлежит 100% УК ООО "Новая технологическая компания" (НТК), 99% УК ООО "Сухогрузный перевалочный комплекс Высоцк" ("СПК Высоцк"), 1% УК "СПК Высоцк". Недавно он стал 100%-м владельцем метанолового проекта в Ленинградской области - ООО "Газ-Синтез" в Выборге, которое ранее принадлежало кипрскому офшору "Вална Холдинг Сайпрус Лимитед". Мощность комплекса по производству метанола оценивается в 1,6 млн тонн в год, объем инвестиций - в $1,5 млрд. Производимая продукция пойдет на экспорт и будет отгружаться на нефтепродуктовом терминале "ЛУКОЙЛа" - ООО "РПК-Высоцк "ЛУКОЙЛ-II".

В ноябре 2019 года "Коммерсантъ" упоминал Maslior Invetsments Ltd в качестве возможного совладельца Антипинского НПЗ через крупнейшего акционера завода на тот момент "Сокар энергоресурс".

Кейсы переезда в российские САР компаний из ОАЭ пока единичны. Основная часть редомицилировавшихся на данный момент перерегистрировалась с Кипра, также в последнее время активизировали использование этого механизма структуры с Британских Виргинских островов. Всего, по данным Минэкономразвития, на середину октября в САР насчитывалось 277 резидентов, из них 141 компания переехала в 2023 году.