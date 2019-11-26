"Коммерсантъ" нашел новых совладельцев "Антипинского НПЗ"

Предприятие сменило акционеров в июле, после ареста своего бывшего владельца Дмитрия Мазурова

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Партнерами Сбербанка в "Антипинском НПЗ", кроме азербайджанской SOCAR, могли стать бывший старший вице-президент "ЛУКОЙЛа" Валерий Субботин и однокурсник Владимира Путина, партнер группы "Киевская площадь" Ильгам Рагимов, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на источники.

Сбербанк в мае 2019 года приобрел 80% акций "Антипинского НПЗ" у группы "Новый поток" Дмитрия Мазурова за долги. В начале июня Сбербанк сообщил о переходе 80% НПЗ к "СОКАР Энергоресурсу" - совместному предприятию структуры Сбербанка - ООО "СБК Комплект" (40%) - и Socar Russia Investments Ltd (60%). В ЕГРЮЛ эта сделка не была отражена.

Мазуров был задержан 13 июля и арестован два дня спустя. 18 июля ООО "СОКАР Энергоресурс" сменило владельцев - ее единственным акционером стала кипрская компания Energoresource RT limited, следовало из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Как пишет "Коммерсантъ", 60% RT Energoresource Ltd (Кипр) принадлежит кипрской Socar Russia Investments (60%), а 40% - Сбербанку. Socar Russia Investments принадлежит российской структуре азербайджанской SOCAR — ООО "Сокар Рус" (20%) и Nitron Investments ltd (Британские Виргинские острова, BVI, владельцы не раскрываются).

Несколько источников газеты называют главным конечным бенефициаром Nitron Субботина, который контролирует компанию через ряд офшоров, зарегистрированных на Каймановых островах и BVI. Рагимова они называют миноритарным партнером Субботина, точные их доли изданию не известны.

Владевший еще 20% "Антипинского НПЗ" еще один однокурсник Путина Николай Егоров продал свою долю офшору Maslior Investment Ltd (бенефициары не раскрываются). Три источника газеты, считают, что акции достались опять же Субботину. В результате он собрал не менее контрольного пакета в "Антипинском НПЗ", утверждают два собеседника издания.

Учитывая, что эффективная доля Сбербанка в АО "Антипинский НПЗ" составляет 32%, а SOCAR — 9,6%, можно рассчитать, что доля Ильгама Рагимова, вероятно, не превышает 7,4%, пишет газета. В SOCAR заявили, что увеличивать долю в "Антипинском НПЗ" не планируют. В НПЗ и Сбербанке от комментариев отказываются.

Ранее "ЛУКОЙЛ" входил в число претендентов на покупку "Антипинского НПЗ". В ЛУКОЙЛе" завод считали очень дорогим активом с учетом его долга, но были готовы рассмотреть его покупку в случае его банкротства.

В АО "Антипинский НПЗ" входят крупнейший в России независимый нефтеперерабатывающий завод и лицензии на три месторождения в Оренбургской области. В июле глава Сбербанка Герман Греф попросил для "Сокар энергоресурс" льготы в виде повышенного обратного акциза для НПЗ и ее добился, несмотря на возражения Минэнерго и Минфина.

В начале сентября Арбитражный суд Тюменской области ввел в "Антипинском НПЗ" процедуру наблюдения по заявлению ООО "СБК" (структура Сбербанка). Сумма требований ООО к НПЗ составляет 71 млн рублей, из которых 60 млн рублей - основной долг. Помимо структуры Сбербанка, заявления о вступлении в дело о банкротстве подали еще несколько кредиторов, в том числе МКБ с требованиями в 1,9 млрд рублей, а также сам Сбербанк с требованиями 3,2 млрд рублей.

"Антипинский НПЗ" мощностью 9 млн тонн производит бензин марок Аи-95, Аи-92 и Аи-80 стандарта качества евро-5, дизтопливо, нефтяной кокс, сжиженный углеводородный газ. В 2018 году НПЗ снизил переработку нефти до 6,4 млн тонн с 7,3 млн тонн в 2017 году. По итогам первого полугодия 2019 года переработка сократилась до 1,769 млн тонн с 3,48 млн тонн за аналогичный период прошлого года. По последним данным, долг НПЗ составляет $5 млрд, из них перед Сбербанком - порядка $3 млрд.