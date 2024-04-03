В специальных административных районах зарегистрировались уже 396 компаний

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Резидентами российских специальных административных районов (САР) уже стали 396 компаний, сообщил в Госдуме премьер-министр Михаил Мишустин.

"Сегодня 396 компаний ушли (из иностранных юрисдикций - ИФ) в САРы, это Калининград и остров Русский", - сказал он.

САР появились в России в августе 2018 года. Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры.

Количество компаний в САР резко стало расти в 2022 году после введения антироссийских санкций, до этого резиденты появлялись в САР медленно - в 2019 году их было 22, в октябре 2020 года - 36. За 2023 год в эти районы переехали более 150 компаний, и по данным Минэкономразвития на конец декабря 2023 года, в САР насчитывалось 328 участников.

Росту числа резидентов САР, в частности, способствовало упрощение процедур для переезда компаний в САР, а также появление возможности переехать в Россию через процедуру инкорпорации - через создание нового юрлица с передачей ему активов иностранной компании.