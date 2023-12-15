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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

Ставки по ипотеке в США упали ниже 7% годовых

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Ставки ипотечных кредитов в США упали ниже отметки 7% годовых, снизившись по итогам седьмой недели подряд.

Средняя ставка по 30-летним кредитам в четверг составляла 6,95% годовых по сравнению с 7,03% неделю назад, сообщила государственная ипотечная корпорация Freddie Mac. Годом ранее ставка была на отметке 6,31%.

Пятнадцатилетние кредиты предоставляются в настоящее время в среднем под 6,38% годовых против 6,29% неделей ранее и 5,54% год назад.

Freddie Mac рассчитывает средние ставки на основе данных от примерно 80 организаций, предоставляющих ипотечные кредиты по всей стране. Ставки не учитывают потенциальные комиссии и другие выплаты, связанные с ипотекой.

"Потенциальные покупатели жилья получили на этой неделе долгожданные новости: ставки по ипотечным кредитам упали ниже 7% впервые с августа", - отмечает главный экономист Freddie Mac Сэм Хатер.

"Учитывая, что инфляция продолжает замедляться, а также с учетом текущих прогнозов Федеральной резервной системы о снижении базовой ставки в следующем году, мы, вероятно, увидим постепенное потепление на рынке жилья в новом году", - прогнозирует эксперт.

Традиционно стоимость ипотечных кредитов с небольшим отставанием повторяет динамику доходности американских гособлигаций, которая в свою очередь чутко реагирует на повышение ставки Федеральной резервной системы и прогнозы в отношении ее динамики в будущем. Доходность 10-летних US Treasuries в ходе торгов в пятницу находилась в районе 3,92% годовых по сравнению с 4,23% неделей ранее.

США Freddie Mac Сэм Хатер ФРС
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