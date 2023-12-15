ЦБ РФ ждет по итогам года инфляцию вблизи верхней границы прогнозных 7-7,5%

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ по итогам 2023 года ожидает инфляцию вблизи верхней границы прогнозного диапазона 7,0-7,5%, следует из релиза по итогам совета директоров Банка России.

Регулятор отмечает, что текущее инфляционное давление остается высоким. В среднем за октябрь-ноябрь рост цен с поправкой на сезонность составил 10% в пересчете на год (по сравнению с 12,2% в III квартале). Некоторый вклад в текущий рост цен в последние месяцы также внесли разовые проинфляционные эффекты на отдельных товарных рынках.

Годовая инфляция, по оценке на 11 декабря, снизилась до 7,1% после 7,5% в ноябре. Это связано с эффектом высокой базы начала декабря 2022 года, когда произошла внеплановая индексация тарифов на коммунальные услуги.

Рост инфляционного давления в последние месяцы объясняется более быстрым ростом внутреннего спроса по сравнению с возможностями расширения выпуска товаров и услуг, чем Банк России оценивал ранее.

Инфляционные ожидания населения выросли, ценовые ожидания предприятий также повысились. Инфляционные ожидания профессиональных аналитиков остаются выше цели по инфляции на 2024 год, но на среднесрочную перспективу они заякорены вблизи 4%.

ЦБ сохранил прогноз по инфляции на следующий год, ожидает ее на уровне 4-4,5% в 2024 году и вблизи 4% в дальнейшем.