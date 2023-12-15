Набиуллина заявила, что инфляция в 2023г. будет чуть больше или чуть меньше 7,5%

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ ожидает, что инфляция в РФ в 2023 году будет близка к верхней границе прогноза в 7,0-7,5%, может быть чуть выше или чуть ниже 7,5%, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он повысил ключевую ставку до 16% с 15%.

Прогноз по инфляции на 2024 год, по ее словам, ЦБ сохраняет в интервале 4,0-4,5%, но рисков отклонения вверх от этого прогноза больше, чем рисков отклонения в меньшую сторону.

"Наш прогноз сейчас, что инфляция в 2023 году будет складываться вблизи верхней границы нашего октябрьского прогноза (прогноз ЦБ от октября - интервал в 7,0-7,5% - ИФ) - 7,5%, может, чуть больше или чуть меньше в зависимости от того, как будет складываться ценовая картина в последние недели, а мы знаем, что недельная инфляция достаточно волатильна", - сказала она.

"На 2024 год мы не меняем прогноз - считаем, что к концу 2024 года при проведении нами соответствующей денежно-кредитной политики мы можем иметь инфляцию 4,0-4,5%. Но, конечно, риски смещены в сторону проинфляционных. То есть рисков отклонения инфляции от этого прогноза вверх гораздо больше, чем от того, что она уйдет вниз", - прокомментировала Набиуллина ожидания по 2024 году.