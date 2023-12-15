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Банк России заявил о существенных проинфляционных рисках

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Проинфляционные риски для российской экономики остаются существенными на среднесрочном горизонте, предупредил Банк России в заявлении, выпущенном в связи с решением повысить ставку до 16%.

Значимым риском ЦБ считает сохранение инфляционных ожиданий на повышенных уровнях или их дальнейший рост.

В РоссииБанк России заявил о существенных проинфляционных рискахЧитать подробнее



"В этом случае кредитование будет продолжать расширяться ускоренными темпами, а склонность населения к сбережению — снижаться. Как следствие, рост внутреннего спроса будет продолжать опережать возможности расширения предложения и усиливать устойчивое инфляционное давление в экономике. В условиях же ограниченности свободных трудовых ресурсов рост производительности труда может сильнее отставать от роста реальных заработных плат", - сказано в пресс-релизе.

Проинфляционные риски регулятор связывает и с влиянием геополитики на внешнюю торговлю. Усиление санкций может дополнительно ослабить спрос на товары российского экспорта и иметь проинфляционное влияние через динамику валютного курса, предупредил ЦБ.

"Кроме того, усложнение производственных и логистических цепочек или финансовых расчетов в результате внешних ограничений может привести к удорожанию импорта. Значимые краткосрочные проинфляционные эффекты может также иметь ухудшение перспектив роста мировой экономики и усиление волатильности на мировых товарных и финансовых рынках", - сообщает регулятор.

Дезинфляционные риски ЦБ в первую очередь связывает с более быстрым замедлением внутреннего спроса под влиянием уже реализованного ужесточения денежно-кредитной политики.

В базовом сценарии ЦБ исходит из принятых решений правительства по среднесрочной траектории расходов федерального бюджета и бюджетной системы в целом. "В случае дополнительного расширения бюджетного дефицита проинфляционные риски вновь возрастут и может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика для возвращения инфляции к цели в 2024 году и ее поддержания вблизи 4% в дальнейшем", - предупредил регулятор.

Возвращение инфляции к цели в 2024 году и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают долгий период сохранения жесткой ДКП, считает ЦБ. Дальнейшие решения по ставке ЦБ будет принимать с учетом фактической и ожидаемой инфляции, развития экономики на прогнозном горизонте, а рисков "со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков".

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