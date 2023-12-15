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ВТБ вслед за решением ЦБ повысит ставки по вкладам

ВТБ вслед за решением ЦБ повысит ставки по вкладам
Фото: А. Белкин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ вслед за решением ЦБ повысить ключевую ставку увеличивает ставки по вкладам до 16%.

Как говорится в сообщении госбанка, с 16 декабря размещение средств в рублях будет доступно по ставке до 16% годовых в зависимости от типа продукта. Для клиентов, которые переводят свою пенсию в ВТБ, максимальная доходность составит до 17% годовых.

ВТБ принял решение улучшить условия по всей линейке своих сберегательных продуктов. Ставки по вкладам в среднем повышаются на 0,5 п.п. Максимальную доходность 16% годовых получат как новые клиенты, так и действующие, которые в течение полугода не хранили в ВТБ сберегательные продукты.

По оценке ВТБ, по итогам текущего года портфель рублевых накоплений физлиц (вклады, накопительные и текущие счета) на рынке приблизится к 40 трлн рублей. ВТБ вырастет быстрее рынка, планируя увеличить свой портфель на 26%.

Ранее в пятницу о повышении ставок по ряду вкладов на некоторые сроки сообщил Сбербанк.

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