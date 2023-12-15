Сбербанк повысил ставки по некоторым вкладам

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Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк с 15 декабря повысил ставки по ряду вкладов на некоторые сроки.

Повышение коснулось вкладов линеек "Лучший %", "СберВкладов" и "Управляй", говорится в сообщении банка. Повышение ставок составило от 0,8 до 1,68 процентного пункта (п.п.) в зависимости от депозита.

Банк отмечает, что выгоднее открывать вклады на полгода. Максимальная ставка по ним тогда составит 16% годовых (при выполнении ряда условий: подписка "СберПрайм +", зарплатные клиенты, на новые средства, которых не было на вкладах в течение последних трех месяцев).

Сбербанк также с 14 декабря повысил ставки по накопительным счетам (для клиентов, у которых ранее не было этих счетов).