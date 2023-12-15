ЦБ РФ поддержал предложенные кабмином меры по охлаждению льготной ипотеки

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Банк России поддерживает предложенные правительством меры по охлаждению льготной ипотеки, но основной эффект ждет от мер денежно-кредитной политики, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-коференции в пятницу.

"Мы поддерживаем те меры, которые готовит сейчас правительство, по уточнению параметров льготной ипотеки. На наш взгляд, это приведет к некоторому охлаждению ипотеки, но основной эффект на в целом портфель ипотеки будет показывать повышение ключевой ставки", - сказала Набиуллина.

"На сегменте рыночной ипотеки это работает. Также влияние оказывают наши макропруденциальные меры, которые, кстати, с первого января еще дополнительно будут ужесточены", - добавила она.

Ранее источник в финансово-экономическом блоке правительства сообщил "Интерфаксу", что Минфин подготовил и внес в правительство проект постановления, который повышает адресность льготных программ и снижает риски перегрева на рынке жилищного кредитования.

Так, министерство предлагает снизить максимальный размер кредита в рамках льготных программ для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей с 12 млн до 6 млн рублей, вновь повысить размер минимального первоначального взноса - с 20% до 30%, а также еще раз снизить на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидий, получаемых банками, кредитующими в рамках этих госпрограмм.

Кроме того, министерство предлагает ограничить возможность получения заемщиком нескольких льготных ипотечных кредитов (то есть клиент сможет взять только один льготный кредит и только по одной льготной ипотечной программе).

В числе других предложений, которые призваны повысить адресность льготных программ, - введение ограничения по размеру предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщика, который с учетом выдачи ему льготного кредита не должен превышать 50%, а также введение требования к уровню дохода граждан, которым доступны льготные кредиты.