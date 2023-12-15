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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:53

Правительство РФ приняло решение о повышении взноса по льготной ипотеке до 30%

Максимальный размер кредита уменьшен до 6 млн рублей

Правительство РФ приняло решение о повышении взноса по льготной ипотеке до 30%
Фото: Getty Images

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ скорректировало параметры льготных ипотечных программ, сообщает Минфин РФ со ссылкой на подписанное постановление.

Взнос по льготной ипотеке, которая выдается по ставке 8% годовых на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства, повышен до 30% (с 20%). "Эта мера направлена на повышение качества кредитов", - отмечает Минфин.

Кроме того, максимальный размер льготного ипотечного кредита для всех регионов, включая столичные регионы, теперь составляет 6 млн рублей. Ранее для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей он составлял 12 млн рублей.

Также скорректированы параметры Дальневосточной и Арктической ипотеки: предельный размер кредита по ним увеличен с 6 млн рублей до 9 млн рублей.

О том, что Минфин подготовил и внес в правительство проект постановления, который повышает адресность льготных программ и снижает риски перегрева на рынке жилищного кредитования, ранее "Интерфаксу" сообщил источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Министерство, по словам источника, предлагало снизить максимальный размер кредита в рамках льготных программ для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей с 12 млн рублей до 6 млн рублей, вновь повысить размер минимального первоначального взноса - с 20% до 30%, а также еще раз снизить на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидий, получаемых банками, кредитующими в рамках этих госпрограмм.

Кроме того, Минфин предлагал ограничить возможность получения заемщиком нескольких льготных ипотечных кредитов (то есть клиент сможет взять только один льготный кредит и только по одной льготной ипотечной программе), отмечал источник.

В числе других предложений, которые призваны повысить адресность льготных программ, было введение ограничения по размеру предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщика, который с учетом выдачи ему льготного кредита не должен превышать 50%, а также введение требования к уровню дохода граждан, которым доступны льготные кредиты.

Минфин РФ
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