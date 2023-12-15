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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:03

Торбахов останется гендиректором "Вымпелкома" еще на три года

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Вымпелком" продлил полномочия генерального директора компании Александра Торбахова на 3 года с 1 января 2024 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе оператора.

Совет директоров рассматривал этот вопрос в пятницу, говорится в сообщении оператора на ленте раскрытия информации.

Торбахов был назначен гендиректором "Вымпелкома" в апреле 2020 года. Тогда он второй раз пришел в руководство компании: он руководил "Вымпелкомом" в 2009-2010 годах, но это был период "дуумвирата" - российский менеджер был гендиректором, а СЕО являлся экс-глава Telekom Austria Борис Немшич. "Дуумвират" просуществовал недолго, оба его участника покинули копанию.

Сейчас Торбахов является не только гендиректором "Вымпелкома", но и совладельцем. В октябре бывший акционер "Вымпелкома" - телеком-холдинг VEON - продал компанию команде ее топ-менеджеров во главе с Торбаховым. Согласно информации эмитента, размещенной на ленте раскрытия информации, 100%-ным владельцем "Вымпелкома" стало АО "Коперник-Инвест 3", руководителем которого является Торбахов.

VEON Вымпелком Александр Торбахов
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