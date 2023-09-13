VEON согласовал с покупателем "Вымпелкома" уточнения условий сделки

Группа хочет "закрыть формальности" до 13 октября

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - VEON и покупатель его российского актива, принадлежащая локальному топ-менеджменту во главе с Александром Торбаховым компания, согласовали уточнения к соглашению о сделке по приобретению "Вымпелкома".

Эти уточнения касаются расчетов между сторонами (сделка оплачивается посредством передачи на баланс структуры VEON евробондов холдинга, приобретенных "Вымпелкомом" у российских инвесторов), сообщает VEON.

Группа рассчитывает завершить все формальности, необходимые для закрытия сделки, до даты погашения выпуска евробондов VEON Holdings, приходящейся на 13 октября.

Новость дополняется