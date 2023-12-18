Цены на нефть повышаются на фоне ситуации в Красном море

Brent торгуется у $76,9 за баррель

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в понедельник на фоне опасений перебоев в поставках сырья через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда.

Администрация Суэцкого канала заявила, что "внимательно следит" за ситуацией после сообщения США о 14 сбитых в субботу ударных беспилотниках йеменских хуситов, выпущенных по торговым судам. Несколько судоходных компаний, включая A.P. Moeller- Maersk AS и Hapag-Lloyd объявили о приостановке прохода своих судов через Красное море.

Красное море "является одним из важных направлений морских поставок нефти", на которое приходится порядка 10% глобальных потоков, говорит управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $76,88 за баррель, что на $0,33 (0,42%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подешевели на $0,06 (0,1%) до $76,55 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,36 (0,5%) до $71,79 за баррель. В пятницу контракты снизились в цене на $0,15 (0,2%) до $71,43 за баррель.

По итогам прошлой недели цена Brent выросла на 0,9%, WTI – на 0,3%. Обе марки завершили неделю в плюсе впервые с конца октября благодаря возросшим ожиданиям смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) в следующем году.