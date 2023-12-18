Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Цены на нефть повышаются на фоне ситуации в Красном море

Brent торгуется у $76,9 за баррель

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в понедельник на фоне опасений перебоев в поставках сырья через Красное море в связи с атаками йеменских хуситов на морские суда.

Администрация Суэцкого канала заявила, что "внимательно следит" за ситуацией после сообщения США о 14 сбитых в субботу ударных беспилотниках йеменских хуситов, выпущенных по торговым судам. Несколько судоходных компаний, включая A.P. Moeller- Maersk AS и Hapag-Lloyd объявили о приостановке прохода своих судов через Красное море.

Красное море "является одним из важных направлений морских поставок нефти", на которое приходится порядка 10% глобальных потоков, говорит управляющий директор Velandera Energy Partners Маниш Радж.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по Москве составляет $76,88 за баррель, что на $0,33 (0,42%) выше, чем на закрытие предыдущей сессии. По итогам предыдущих торгов эти контракты подешевели на $0,06 (0,1%) до $76,55 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,36 (0,5%) до $71,79 за баррель. В пятницу контракты снизились в цене на $0,15 (0,2%) до $71,43 за баррель.

По итогам прошлой недели цена Brent выросла на 0,9%, WTI – на 0,3%. Обе марки завершили неделю в плюсе впервые с конца октября благодаря возросшим ожиданиям смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) в следующем году.

Brent нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых сигналов к движению

Рубль стабилен относительно доллара и юаня в ожидании новых сигналов к движению

Силуанов заявил, что РФ не собирается национализировать "Балтику"

Силуанов заявил, что РФ не собирается национализировать "Балтику"

Глава Минсельхоза надеется, что цены на яйца начнут снижаться после Нового года

Глава Минсельхоза надеется, что цены на яйца начнут снижаться после Нового года

Россия уже в декабре углубит сокращение нефтеэкспорта в рамках ОПЕК+

Россия уже в декабре углубит сокращение нефтеэкспорта в рамках ОПЕК+

Кабмин РФ рассчитывает, что "Газпром" и CNPC скоро договорятся о контракте по "Силе Сибири 2"

"Газпром" заявил о новых суточных максимумах поставок газа в Китай по "Силе Сибири"

Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в РФ обнулятся с 1 января

Экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты в РФ обнулятся с 1 января

Путин предложил сохранить первоначальный взнос по семейной ипотеке на уровне 20%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });